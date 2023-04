Super Mario Bros. Il Film è il lungometraggio tratto dai videogiochi con i migliori incassi di sempre

Super Mario Bros. Il Film, così come era da pronostico, sta battendo diversi record al suo esordio al cinema. Abbiamo alcuni dati importanti da riportare a riguardo: uno tra quelli più rilevanti è il fatto che il lungometraggio sia al primo posto tra i film tratti da videogiochi con più guadagni all’apertura. Super Mario Bros. Il Film ha battuto l’adattamento su Warcraft.

Attualmente Super Mario ha ottenuto 377 milioni di dollari d’incassi totali, con 204 milioni che arrivano dagli Stati Uniti. Tra i risultati di rilievo già ottenuti al box-office da Super Mario Bros. Il film possiamo citare anche la migliore apertura del 2023 davanti ad Ant-Man and the Wasp: Quantumania; il fatto che sia la migliore apertura di sempre per un titolo Illumination; e poi ancora si tratta della seconda apertura al botteghino per un film animato. dopo Frozen 2.

Con numeri di questo genere un sequel sembra già scontato. Il capo di Illumination, Chris Meledandri, ha già prospettato uno spin-off su Doney Kong, mentre la star Jack Black ha consigliato Wario come cattivo del secondo capitolo.