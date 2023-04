Stranger Things: in lavorazione uno spin-off animato

Netflix sta trasformando Stranger Things in un vero e proprio universo narrativo ampio, e così dopo una serie spin-off live-action ed un’opera teatrale, è pronta ad essere sviluppata anche una serie animata. Poco si sa di questo progetto, se non il fatto che la produzione è stata affidata ad Eric Robles ed alla Flying Bark Productions.

Chiaramente non potevano mancare nella lavorazione della serie animata spin-off su Stranger Things i fratelli Duffer, che faranno da produttori assieme Shawn Levy e Dan Cohen. Ecco le parole dei Duffer sul progetto:

Abbiamo sempre adorato l’idea di una serie animata di Stranger Things sullo stile di quei cartoni del sabato mattina che amavamo guardare da piccoli. Vedere che questo sogno si sta concretizzando mi entusiasma molto. Non possiamo non essere felici del fatto che Eric Robles ed il suo team stiano collaborando con noi. La sceneggiatura e gli artwork sono incredibili, e non vediamo l’ora di condividere ancora più dettagli con voi.