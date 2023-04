Il cervello può creare una falsa memoria più rapidamente di quanto si pensi

In una serie di quattro esperimenti condotti dall’Università di Amsterdam, i ricercatori hanno mostrato a 534 persone lettere dell’alfabeto occidentale in orientamento reale e speculare. Dopo che ad alcuni partecipanti è stata mostrata una diapositiva di interferenza con lettere casuali, progettata per confondere la memoria originale, a tutti i partecipanti è stato chiesto di ricordare una lettera target dalla prima diapositiva. Mezzo secondo dopo aver visto la prima diapositiva, quasi il 20% delle persone aveva formato un ricordo illusorio della lettera target; la percentuale saliva al 30% dopo 3 secondi. Il cervello umano altera i ricordi in base a ciò che si aspetta di vedere. Poiché le persone coinvolte nello studio avevano una grande familiarità con l’alfabeto occidentale, il loro cervello si aspettava di vedere le lettere con il loro orientamento reale. Quando le lettere apparivano speculari (Ɔ invece di C), le persone avevano maggiori probabilità di ricordare la pseudo-lettera come una lettera “normale”, anche dopo che erano passati solo pochi millisecondi.

“Sembra che la memoria a breve termine non sia sempre una rappresentazione accurata di ciò che è stato appena percepito”, scrivono i ricercatori. “I ricercatori hanno dimostrato che si trattava di falsi ricordi piuttosto che di supposizioni sbagliate chiedendo ai partecipanti quanto fossero fiduciosi nei loro ricordi, con un punteggio da uno a quattro. “I partecipanti riferiscono costantemente, con elevata fiducia, di aver visto la vera controparte di una pseudo-lettera bersaglio”, scrivono i ricercatori. Le persone erano più propense a scambiare una pseudo-lettera con una lettera reale che non il contrario, suggerendo che le illusioni della memoria sono mediate dalla conoscenza del mondo di come le cose appaiono di solito. I ricercatori hanno differenziato questi falsi ricordi dagli errori di percezione iniziale effettuando misurazioni in due momenti. L’unica opportunità era durante gli 0,25 secondi in cui le lettere venivano fatte lampeggiare.

Se gli errori di percezione fossero stati alla base degli errori, il tasso di errore sarebbe stato lo stesso 500 millisecondi e 3 secondi dopo. Quando il tasso di errore è aumentato nel tempo, ciò ha suggerito che si stavano formando falsi ricordi. Questi esperimenti suggeriscono che i nostri input di memoria verbali sono immediatamente integrati con le esperienze e le aspettative precedenti.