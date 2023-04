Hi-Fi Rush: il nuovo aggiornamento aggiunge costumi e nuove funzioni

Hi-Fi Rush si aggiorna con l’arrivo del terzo aggiornamento che introduce diverse novità, tra cui il pacchetto dei costumi da bossplay e tutta una serie di nuove funzioni per l’accessibilità. Andando più nel dettaglio, il pacchetto dei costumi consente di vestire Chai e i suoi amici da boss della Vandelay ed è acquistabile da ora come DLC.

Hi-Fi RUSH Update 3 is now live, with new quality of life features and bug fixes! PLUS, Chai and co. can cosplay as those corporate Vandelay creeps in our first cosmetic DLC, the Bossplay Costume Pack, available now! https://t.co/QscELzh0bE pic.twitter.com/ctgjkTAblH — Hi-Fi RUSH (@hifiRush) April 10, 2023

Mentre, per quanto riguarda le funzioni di accessibilità, da adesso con l’assistente di ritmo per le fasi di gioco in 2D risulta più semplice premere i pulsanti a ritmo in specifiche sezioni di gioco. Inoltre, il nuovo aggiornamento introduce la possibilità di abilitare il Rhythm Parry automatico che consente di attivare delle parate in automatico. In ogni caso, però, con questa funzione attiva, sarà comunque necessario mettere a segno il 70% delle mosse in maniera manuale per passare alla sezione successiva.

Sono stati, infine, risolti tutta una serie di problemi minori, bug che riguardavano l’indicatore della salute dei nemici e sono state introdotte delle modifiche per la modalità foto. Per dare uno sguardo a tutte le novità introdotte con il nuovo aggiornamento, vi rimandiamo alle note ufficiali.

Per il resto, vi ricordiamo che Hi-Fi Rush è un gioco d’azione ritmico ambientato in un mondo coloratissimo in cui tutto è governato dal ritmo, dagli alberi ondeggianti nell’ambiente di gioco fino ai colpi messi a segno durante i combattimenti. Nel gioco saremo chiamati ad impersonare Chai, uno scansafatiche dallo spirito libero che ambisce a diventare rockstar.

Hi-Fi Rush è disponibile per PC e Xbox Series X/S.