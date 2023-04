Glicemia: i benefici dello zafferano e del fieno greco

Lo zafferano e il fieno greco sono due piante dalle molteplici proprietà benefiche per la salute. Grazie alla presenza di numerosi nutrienti e fitocomposti antiossidanti, lo zafferano aiuta a proteggere il corpo dallo stress ossidativo, dai tumori e dalle infezioni. Inoltre, rappresenta una fonte importante di vitamine del gruppo B e minerali che contribuiscono alla salute cardiovascolare e delle ossa e dei denti.

Il fieno greco, invece, è una pianta erbacea che cresce nell’area del Mediterraneo e che contiene saponine steroidee, fitoestrogeni, vitamine, sali minerali e cumarine. Studi scientifici hanno dimostrato che sia lo zafferano che il fieno greco possono contribuire a ridurre i livelli di glucosio nel sangue.

Uno studio di revisione sistematica della letteratura e metanalisi ha esaminato gli effetti dell’uso di preparati a base di zafferano e fieno greco sul controllo della glicemia. Dopo una ricerca sistematica effettuata sulle principali banche dati medico-scientifiche, sono stati selezionati 19 studi riguardanti l’uso di queste piante nel controllo della glicemia. L’analisi quantitativa (metanalisi) ha dimostrato che i preparati a base di fieno greco hanno ridotto significativamente la glicemia a digiuno, la glicemia postprandiale e l’emoglobina glicata. La supplementazione di zafferano ha mostrato una riduzione dei valori della glicemia a digiuno e dell’emoglobina glicata.

Questi risultati indicano che l’uso di zafferano e fieno greco può contribuire al miglioramento dei parametri metabolici correlati alla glicemia, agendo come ipoglicemizzanti naturali. Tuttavia, ulteriori studi di alta qualità sono necessari per confermare questi dati e definire l’efficacia clinica dei preparati vegetali a base di zafferano e fieno greco in questa condizione.