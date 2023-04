Star Wars: Visions 2, trailer ufficiale e dettagli degli episodi della serie antologica

Dopo il successo della visionaria prima stagione, il 4 maggio arriverà su Disney+ la seconda stagione della singolare serie animata Star Wars: Visions, con nove nuovissimi episodi realizzati da studi d’animazione indipendenti che esplorano storie spin-off o “da sogno” ambientate nella Galassia lontana, lontana. La Star Wars Celebration di quest’anno ci regala, tra le varie sorprese di questi giorni, anche il trailer della serie, che presenta spezzoni da tutti gli episodi.

Una particolarità, rispetto alla precedente stagione, è che non si tratta più solo di anime giapponesi ma di corti animati prodotti in ogni varietà di stile, da quello nipponico fino alla stop-motion. A presentare il segmento dedicato alla serie hanno pensato i produttori James Waugh, Josh Rimes e Jaquie Lopez, introdotti da Amy Ratcliffe. Questi, nel dettaglio, i nove corti, con a fianco Studio di realizzazione, Paese e regista:

Tempo fa, in proposito alla prima stagione e all’arrivo della seconda, James Waugh (produttore esecutivi della serie nonché Senior Vice President Franchise Content & Strategy alla Lucasfilm) ha dichiarato:

Il riscontro ottenuto dalla prima stagione di Star Wars: Visions ci ha lasciato senza fiato. Siamo stati davvero felici che questo progetto abbia ispirato e colpito così tante persone. Abbiamo sempre visto Star Wars: Visions come uno spazio di espressione per celebrare il franchise da parte di alcuni dei migliori creatori che lavorano oggi. L’animazione sta vivendo una rinascita globale e siamo costantemente sorpresi dalla quantità di creatività che la spinge sempre più avanti. Con il Volume 1, le menti fantasiose dell’industria giapponese degli anime hanno avuto modo di esprimersi al meglio. Con il Volume 2, abbiamo ampliato la nostra tela per portare il pubblico in un viaggio internazionale con alcuni dei più talentuosi creatori di tutto il mondo. Siamo così orgogliosi di poter rivelare la schiera di studi che abbiamo messo insieme. Ogni cortometraggio è incredibile, pieno di cuore, profondità, immaginazione e dei valori che rendono le storie distintamente Star Wars, il tutto aprendo a nuovi modi di vedere cosa può essere una storia di Star Wars.