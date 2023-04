Akira: Taika Waititi sta ancora lavorando al film live-action

Durante i giorni della Star Wars Celebration sono arrivate delle novità anche su produzioni che non riguardano la Lucasfilm: secondo il reporter di Deadline, Justin Kroll, il progetto cinematografico su Guerre Stellari di Taika Waititi sarebbe fermo perché il regista è a lavoro sul live-action di Akira.

Ecco le parole di Justin Kroll:

Se qualcuno si sta domandando a che punto sia il progetto su Star Wars di Taika Waititi, la mia idea è che il prossimo suo film sarà la sua versione live-action di Akira, in lavorazione per la Warner Bros. Il filmmaker non ha mai abbandonato il progetto, ed una sceneggiatura è attesa presto alla casa di produzione. Ancora non si tratta di un film che ha ricevuto il semaforo verde, anche perché dev’essere approvato il budget, oltre ad altre situazioni collaterali, ma l’idea è quella di essere focalizzati sulla sua realizzazione.