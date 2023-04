YouTube Music: arrivano i testi in tempo reale

YouTube Music sta implementando una nuova funzionalità che consente agli utenti di visualizzare i testi delle canzoni in tempo reale durante l’ascolto dei loro brani preferiti. La funzione è disponibile già da qualche ora, ma come spesso accade, il roll-out sta avvenendo in modo graduale e alcuni utenti potrebbero dover pazientare un po’ prima di vedere la novità.

La funzione di testi in tempo reale su YouTube Music visualizza i testi della canzone in riproduzione in sincrono con la musica. In sostanza, è un po’ come se fosse una modalità karaoke e cantare a ritmo della canzone che si sta ascoltando ora è molto più facile. I testi appaiono sullo schermo in tempo reale e cambiano man mano che la canzone procede.

YouTube ha introdotto i testi di alcune canzoni sulla sua app a partire dal 2020, ma fino ad adesso il testo era statico. Insomma, stava all’utente seguire il ritmo e capire quando cantare ogni strofa. Ora YouTube illumina le parole del testo nel momento esatto in cui vanno cantante.

Molti utenti che hanno già attivato la funzione hanno condiviso la loro esperienza e alcune schermate su Reddit. Per utilizzare questa funzione, gli utenti possono semplicemente aprire l’app YouTube Music e selezionare una canzone da riprodurre. Una volta che la canzone inizia a suonare, gli utenti possono anche scegliere di abilitare manualmente la funzione di testi in tempo reale toccando la scheda “testi” situata nella parte inferiore dello schermo. L’implementazione sembra essere server-side e non può essere forzata tramite un aggiornamento dell’app.