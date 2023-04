Viaggi di Pasqua 2023: gli italiani preferiscono gli agriturismi

Gli italiani scelgono di viaggiare in Italia, percorrendo le bellezze del nostro Paese e godendo della natura e della buona cucina, sostenendo allo stesso tempo l’economia locale e la salvaguardia delle tradizioni. In occasione delle festività di Pasqua, si registra un aumento delle partenze degli italiani, con circa un quarto della popolazione che ha scelto di viaggiare in questo periodo dell’anno. Secondo l’analisi Coldiretti/Ixè, la quasi totalità dei vacanzieri (95%) ha optato per una destinazione nazionale, privilegiando le mete lungo la Penisola, dal mare alle città d’arte fino alla campagna e alla montagna.

Tra le mete più gettonate, si segnalano gli agriturismi, dove gli italiani possono godere dell’aria aperta e assaporare il buon cibo. Questa scelta favorisce anche i piccoli borghi con meno di cinquemila abitanti, dove si trovano il 92% delle produzioni tipiche nazionali. L’impegno quotidiano delle imprese agricole garantisce la salvaguardia delle colture storiche, conservando una ricchezza che si tramanda nel tempo.

La campagna, scelta come meta da molti italiani, beneficia anche della primavera con il risveglio della natura, delle temperature più miti e delle attività agricole di preparazione dei terreni e di semina. Inoltre, la scelta degli agriturismi rappresenta anche un trend verso un turismo sostenibile e di prossimità, con costi contenuti e un rispetto del proprio benessere. Per incentivare la scelta delle 25.400 aziende agrituristiche italiane, Campagna Amica ha proposto una vasta offerta di attività innovative, adatte sia agli sportivi che ai curiosi o agli ambientalisti, oltre a visite di percorsi archeologici o naturalistici e servizi wellness.