Star Wars: il merchandise (anche LEGO) ufficiale dalla Celebration 2023

I fan di Star Wars provenienti da tutto il mondo si riuniscono anche quest’anno (questa volta nella speciale cornice dell’ExCel di Londra) per assistere a un’esperienza davvero unica: la Star Wars Celebration Europe. L’evento, in programma dal 7 al 10 aprile, è l’occasione perfetta per celebrare il fenomeno culturale Star Wars, mettere in connessione i fan e scoprire in anteprima le novità e i prodotti dedicati alla galassia di Star Wars, con un merchandise variegato e che vanta pezzi fortissimi a livello collezionistico, come i LEGO che vi presentiamo oggi. I nuovi prodotti annunciati durante l’evento includono un’ampia gamma di giochi, Action Figure, abbigliamento, articoli da collezione e altro ancora, ispirati ai film, le serie, i libri e i fumetti di Star Wars. I nuovi prodotti celebrano i personaggi più iconici dell’universo di Star Wars e includono anche articoli celebrativi per il 40esimo anniversario di uno dei capitoli più amati della saga, ovvero Star Wars: il Ritorno dello Jedi. Per maggiori informazioni sugli annunci della Star Wars Celebration potete visitare la pagina https://www.starwars.com/news/category/star-wars-celebration.



Diorama Sala del trono dell’imperatore di Lego

Il Diorama Sala del Trono dell’imperatore (75352) ripercorre il drammatico climax della trilogia classica di Star Wars. È ricco di dettagli autentici, tra cui un elemento finestra della Morte Nera appositamente progettato per questo set e il trono girevole dell’Imperatore Palpatine. Le minifigure LEGO di Darth Vader e Luke Skywalker con spada laser e dell’Imperatore Palpatine con due elementi Sith a forma di saetta catturano l’azione del film. Questo modello da costruire e da esporre è completo di targa con la famosa frase di Luke “Sono un Jedi, come mio padre prima di me” e di targa con il logo del 40° anniversario di Star Wars: Il ritorno dello Jedi.

Disponibilità: dal 1° maggio

Prezzo al pubblico: € 99,99

Diorama Inseguimento con lo speeder su Endor di Lego

Il Diorama Inseguimento con lo speeder su Endor LEGO Star Wars (75353) cattura il dinamismo di un’emozionante scena di Star Wars: Il ritorno dello Jedi. Il set contiene tre minifigure LEGO (Principessa Leia, Luke Skywalker e uno Scout Trooper), 2 speeder bike con elementi trasparenti che consentono di posizionarle ad angolo per ricreare il movimento attraverso le foreste di Endor, 2 alberi costruibili ed elementi felce. Completano questo modello da costruire e da esporre una targa con le parole di Luke Skywalker “Presto! Blocca il loro trasmettitore. Pulsante di centro!” e una targa con il logo del 40° anniversario di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi.

Disponibilità: dal 1° maggio

Prezzo al pubblico: € 79,99

X-Wing Starfighter di Lego

Questa versione straordinariamente dettagliata dell’X-Wing Starfighter Ultimate Collector Series (75355) è perfetta per rivivere le emozionanti scene della trilogia di Star Wars e di Star Wars: The Mandalorian. I costruttori dovranno focalizzare “l’attenzione da Jedi” per ricreare dettagli autentici utilizzando i mattoncini LEGO per costruire la cabina di pilotaggio apribile, lo spazio dietro la cabina per il droide R2-D2 LEGO e le ali che possono essere impostate in modalità di volo o di attacco usando una semplice manopola.

Disponibilità: dal 4 maggio

Prezzo al pubblico: € 239,99

Eroi della Battaglia di Endor di Lego

I cinque eroi della Battaglia di Endor (40623) celebrano il 40° anniversario di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi . Una fantastica idea regalo per i fan dai dieci anni in su, questo set contiene i personaggi LEGO BrickHeadz Star Wars costruibili di Luke Skywalker, R2-D2, Lando Calrissian, Wicket e la Principessa Leia in costumi autentici, più la spada laser di Luke, la lancia di Wicket e l’elemento snack di Leia. I personaggi da collezione in mattoncini sono dotati di basi per creare un display davvero eroico.

Disponibilità: dal 1° maggio

Prezzo al pubblico: € 39,99

Busto 3D scala 1/2 Jango Fett Legends Star Wars: l’Attacco dei Cloni di Diamond Select Toys

Il padre dell’esercito dei Cloni era una leggenda su Kamino e ora prende vita in questo busto in 3D! Questo busto di Jango Fett in scala 1 a 2 di circa 25 cm è ispirato al film Star Wars: l’Attacco dei Cloni. Disponibile in edizione limitata a soli 1000 pezzi, il busto presenta un packaging colorato con display e un certificato di autenticità numerato.

Busto 3D scala 1/2 Shadow Stormtrooper Legends Star Wars di Diamond Select Toys

Gli Shadow Stormtrooper erano leggende nell’Impero e ora prendono vita in questo busto in 3D! Questo busto in scala 1 a 2 di circa 25 cm è disponibile in edizione limitata a soli 1000 pezzi e presenta un packaging colorato con display e un certificato di autenticità numerato.

Statuetta scala 1/6 Darth Vader Finale Milestones Star Wars: l’Attacco dei Cloni di Diamond Select Toys

Questa nuova statuetta è ispirata a un momento iconico della saga di Star Wars e rappresenta la fine di un capitolo… e l’inizio di un altro. Basata sul finale di Star Wars: la Guerra dei Cloni, questa statua di Darth Vader lo raffigura mentre impugna la spada laser blu di Ahsoka e si trova in un paesaggio innevato accanto a un elmetto di Clone Trooper abbandonato. Alta circa 30 cm, questa statua in scala 1 a 6 è in edizione limitata a soli 1000 pezzi e presenta un packaging con certificato di autenticità numerato.

Statuetta scala 1/7 Premier Collection Plo Koon Star Wars: l’Attacco dei Cloni di Diamond Select Toys

Questa nuova statua della serie Premier Collection è perfetta per rivivere le scene dell’arena di Genosis. Direttamente da Star Wars: l’Attacco dei Cloni, Plo-Koon, Jedi alieno, impugna la sua spada laser verde nella lotta. Alta circa 25 cm, questa statua in scala 1 a 7 è disponibile in edizione limitata a soli 3.000 pezzi e presenta un packaging con certificato di autenticità numerato.

Set Jumbo Max Rebo Band Star Wars: Il Ritorno dello Jedi di Diamond Select Toys

La band è pronta a riunirsi con questo speciale cofanetto della band di Jabba The Hutt! Alto circa 30 cm, questo set di Figure vintage include Max Rebo (con pianoforte), Sy SNootles (con microfono) e Droopy McCool (con strumento e microfono). Basati sulla versione originale di Star Wars: Il Ritorno dello Jedi del 1983, il set presenta un packaging colorato con display.

Jumbo 8-D8 da 30 cm Star Wars: Il Ritorno dello Jedi di Diamond Select Toys

Per tutti i fan delle figure particolari, ecco il droide torturatore 8-D8 di Jabba the Hutt! Alta circa 30 cm, questa Figure in stile vintage è basata sulla versione originale del film Star Wars: Il Ritorno dello Jedi del 1983 e presenta un packaging che include una blister card oversize in stile retrò con involucro richiudibile.

Jumbo Han Solo Concept Figure da 25 cm Star Wars di Diamond Select Toys

Questa concept Figure di Han Solo porta in vita le epiche scene delle origini dell’universo di Star Wars. Alta circa 25 cm, la Figure in stile vintage presenta un design originale e un packaging che include una blister card oversize in stile retrò con involucro richiudibile.

Diorama in PVC Bridge Gallery Indiana Jones e il Tempio Maledetto di Diamond Select Toys

Non solo Star Wars: ecco infatti Indiana Jones… ispirato alla scena di Indy con il machete in mano mentre attraversa il ponte di corda nel Tempio Maledetto, questo Diorama da circa 28 cm è realizzato in PVC di alta qualità e presenta un packaging colorato con display. La scultura è rifinita con dettagli premium e applicazioni di vernice.

STAR WARS: THE MANDALORIAN – Casco del Mandaloriano Battle Damaged

Denuo Novo presenta la splendida replica del casco del Mandaloriano danneggiato in battaglia, ispirato alla serie Star Wars: The Mandalorian, progettato con tecnologia a scansione digitale 3D e ricerca pratica. Il casco è realizzato in fibra di vetro di alta qualità, con lenti blu-viola scuro, presenta una finitura in peltro metallizzato ed è decorato con tecniche di verniciatura sfumate per simulare le bruciature e con l’utilizzo di vernici strutturate e stratificate per simulare gli agenti atmosferici visti in Star Wars: The Mandalorian – Capitolo 8: Redenzione. L’interno del casco è completamente foderato con imbottiture per aspetto più rifinito. In esclusiva su DenuoNovo.com.

AT-AT Micro Galaxy Squadron Star Wars di Jazwares

Personaggi in scala per rivivere una scena memorabile della saga spaziale. Il set include un AT-AT e le Minifigure di Darh Vader, Luke Skywalker e gli Stormtrooper.

Disponibilità: dal 2026.

