Sex/Life è stato cancellato da Netflix dopo due stagioni

Sono bastate due stagioni alla serie TV Sex/Life per esaurire il suo compito d’intrattenimento, questo almeno è quanto ha deciso la piattaforma streaming Netflix. Ricordiamo che la seconda stagione della serie TV aveva debuttato su Netflix durante il mese di marzo.

La protagonista Sarah Shahi aveva detto sulla seconda stagione:

Non ho avuto il supporto che c’è stato durante la prima stagione. Posso dire che è diventato un qualcosa di diverso, ho avuto difficoltà con il materiale. Magari dopo aver detto queste parole non lavorerò più per Netflix, ma non posso mentire.