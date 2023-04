Schmigadoon! 2, due clip musicali dalla nuova stagione

My Doorway To Where e Do We Shock You? sono le due canzoni protagoniste delle clip ufficiali di Schmigadoon! 2, la nuova stagione del popolare serial Apple TV+.

La seconda stagione di Schmigadoon! è approdata questa settimana su Apple TV+, portando con sé una ventata d’aria fresca dato che, anche il cast è lo stesso, il mondo “musical” in cui finiscono i due protagonisti è un altro, ispirato alla Chicago più musicale che possiate immaginare. E proprio dai nuovi episodi arrivano due nuove clip ufficiali, con i segmenti dedicati alle due canzoni My Doorway To Where e Do We Shock You?.

La serie comedy musicale di Cinco Paul – vincitrice, tra le altre cose, di Emmy e AFI Award – è tornata con canzoni originali e nuove guest star debuttando con i primi due dei sei episodi totali previsti, episodi che arriveranno poi ogni mercoledì, fino al 3 maggio. Fin dal suo debutto, Schmigadoon! ha ottenuto consensi e riconoscimenti globali, ottenendo, tra gli altri, le vittorie agli Emmy e agli AFI Award e una nomination ai Critics Choice Award per Kristin Chenoweth come Miglior Attrice non protagonista. La prima stagione completa di “Schmigadoon!” è disponibile, esclusivamente in streaming, su Apple TV+. Schmigadoon! è stata co-creata da Cinco Paul e Ken Daurio e prodotta da Universal Television, una divisione di Universal Studio Group e Broadway Video. Cinco Paul è anche showrunner e ha scritto tutte le canzoni originali della serie.

Dopo aver trovato il vero amore nella città di Schmigadoon, nella seconda stagione del serial ritroviamo i nostri Josh (Keegan-Michael Key) e Melissa (Cecily Strong) a Schmicago, un mondo basato sui musical degli anni ’60 e ’70. La nuova stagione, che includerà nuovi brani originali del co-creatore e produttore esecutivo Cinco Paul, ritrova protagonisti Cecily Strong, e Keegan-Michael Key insieme ai già noti Ariana DeBose, Martin Short, Dove Cameron, Jaime Camil, Kristin Chenoweth, Alan Cumming, Ann Harada, Jane Krakowski e Aaron Tveit; a loro si uniranno Tituss Burgess e Patrick Page.

