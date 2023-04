Pelle: il melograno può apportare benefici?

L'estratto di melograno fermentato può essere considerato un alleato per la salute della pelle, sia come integratore funzionale che come ingrediente cosmetico.

L’invecchiamento è un processo naturale del corpo umano che, tuttavia, può portare a diversi problemi di salute, tra cui problemi della pelle. Per contrastare l’effetto ossidativo sulla pelle, si consiglia di seguire una dieta ricca di vitamine e minerali antiossidanti. In questo contesto, il melograno è un alimento con proprietà benefiche per la salute della pelle.

Uno studio condotto da ricercatori taiwanesi e pubblicato sul Journal of Cosmetic Dermatology ha valutato gli effetti dell’estratto di melograno fermentato (FPE) sulla pelle come integratore funzionale e come ingrediente cosmetico. Il processo fermentativo è una tecnica biotecnologica che può indurre naturalmente benefici per la salute attraverso la produzione di antiossidanti.

Nella ricerca, sono stati esaminati gli effetti dei prodotti con estratti di melograno fermentato in termini di antiossidazione, antitirosinasi, antinfiammazione e antinvecchiamento. Il campione reclutato è stato suddiviso in due gruppi: uno ha ricevuto una bevanda FPE-D o un placebo per otto settimane, mentre l’altro ha ricevuto un siero FPE-S o un placebo per quattro settimane. L’analisi ha evidenziato che i prodotti a base di estratto di melograno fermentato favoriscono una protezione dai radicali liberi, l’inibizione dell’attività della tirosinasi e il miglioramento della salute della pelle.

La bevanda FPE-D ha migliorato l’idratazione, la luminosità, l’elasticità e la densità del collagene della pelle della maggior parte dei soggetti a otto settimane rispetto al placebo. Inoltre, dopo quattro settimane di consumo del siero FPE-S, l’idratazione, la luminosità, l’elasticità, le macchie, le macchie UV e la densità del collagene della pelle hanno mostrato un leggero miglioramento rispetto alla settimana 0. Gli autori hanno concluso che il consumo quotidiano di estratti di melograno fermentato può proteggere la pelle dallo stress ossidativo e rallentarne l’invecchiamento.