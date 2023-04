Donald Glover vorrebbe tornare a interpretare Lando

Donald Glover in questo particolare periodo della sua carriera si sta dedicando alla regia ed alla produzione di progetti come Sciame, serie TV da poco uscita su Prime Video. Ma, essendo stato anche l’interprete di Lando in Solo: A Star Wars Story, in una intervista a GQ ha parlato del personaggio e del suo desiderio di tornare a interpretarlo.

Ecco le sue parole:

Lando è l’incarnazione del fascino, e poi è un anticonformista, di quelli come ce ne sono pochi. Oggi come oggi è difficile trovare qualcuno che parli in maniera così tranquilla e suadente. Mi piacerebbe molto poterlo interpretare ancora. Lavorare su quel character mi ha fatto passare tanto tempo in maniera piacevole. Con la pandemia le persone hanno compreso che intendono passare del tempo di qualità, ed io perciò non voglio fare delle cose che me lo facciano sprecare. Voglio fare le cose giuste con le persone giuste, e Lando fa parte di ciò che vorrei ancora fare.

Ricordiamo che il personaggio di Lando è stato interpretato per la prima volta da Billy Dee Williams.