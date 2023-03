Sciame: Billie Eilish racconta la sua prima prova attoriale nella serie Prime Video

In Sciame, la serie TV di Prime Video che ha da poco fatto il suo esordio sulla piattaforma streaming, è presente anche Billie Eilish, la popstar al suo esordio sullo schermo, che, attraverso i social, ha raccontato la sua esperienza.

Ecco cosa ha dichiarato:

Dominique Fishback sei il mio idolo. Vederla fare alcune cose è stata la più grande esperienza della mia vita. Questa ragazza è f****mente incredibile. Ti adorerò per sempre. Mi sento onorata all’idea di essere stata partecipe di questa cosa grandiosa con tutte queste persone speciali. Donald Glover, se non ci fossi stato tu oggi non sarei questo tipo di artista. Ibra Ake e Janine Nabers spaccate di brutto. A volte faccio fatica a credere a ciò che mi è successo. Guardate Sciame!!!