Curse of the Sea Rats, trailer di lancio per il metroidvania cartoonesco di Petoons Studio

Curse of the Sea Rats è ora disponibile per PC e console. Vediamo il trailer di lancio per questo particolare metroidvania dallo stile cartoonesco.

Curse of the Sea Rats è disponibile da oggi su PC e risponde come dimostra il consueto trailer di lancio pubblicato nelle ore scorse dal team Petoons Studio. Il gioco è un particolare metroidvania dall’impronta cartoonesca e adorabili animazioni realizzate a mano. Vediamo il filmato:

La storia racconta di un gruppo di prigionieri dell’impero britannico che, trasformati in ratti da Flora Burn, la famosa strega pirata, dovranno combattere per riuscire a riottenere i loro corpi umani. Nel corso dell’avventura si ritroveranno a lottare contro boss pericolosi, scoprire i segreti della vasta costa irlandese e infine catturare la strega che li ha maledetti.

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Curse of the Sea Rats è un particolare metroidvania caratterizzato da un’ambientazione in stile cartone animato classico, con ratti pirati come protagonisti.

Il gioco ci porta in un’epica avventura “ratoidvania” animata a mano: la tua ciurma è stata trasformata in ratti da una strega pirata! Esplora un ricco mondo non lineare, divertiti con lo stile platform, affronta boss ardui e sblocca abilità uniche… da solo o in co-op locale!

Curse of the Sea Rats è disponibile ora per PC,PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.