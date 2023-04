Un raro scheletro di T-Rex sarà messo all’asta in Svizzera

Lo scheletro di un gigantesco Tyrannosaurus Rex è stato presentato al pubblico in Svizzera, in vista dell'asta del mese prossimo

Il gigantesco carnivoro, chiamato TRX-293 Trinity, dovrebbe essere venduto a Zurigo il 18 aprile per un valore compreso tra i 5 e gli 8 milioni di franchi svizzeri (8,70 milioni di dollari). Alto 3,9 metri e lungo 11,6 metri, 293 ossa, è solo il terzo scheletro di T-Rex a essere offerto all’asta, e il primo in Europa. “Il nome di questo scheletro è ‘Trinità’, perché è formato da tre individui e tutti sono stati trovati negli Stati Uniti”, ha detto Cyril Koller, proprietario della casa d’aste che conduce la vendita.

Koller ritiene probabile che l’acquirente sia un privato, anche se è sicuro che il pubblico potrà vederlo in futuro. Le scoperte di fossili di T-Rex sono estremamente rare, ha dichiarato Hans Jacob-Siber, paleontologo del Museo dei Dinosauri di Aathal in Svizzera. “Non è un calco o una copia, è l’originale. E ce ne sono pochi, pochissimi”, ha detto Siber alla Reuters. “In effetti, fino al 1970 o al 1980 circa, c’erano meno di una dozzina di Tirannosauri, la maggior parte dei quali si trovava già nei musei degli Stati Uniti”. Quasi tutti gli altri T-Rex fossilizzati sono conservati nei musei, il che significa un enorme interesse ogni volta che uno scheletro viene messo in vendita. Altri due T-Rex scoperti in Nord America, chiamati Sue e Stan, sono stati venduti rispettivamente per 8,4 e 31,8 milioni di dollari nel 1997 e nel 2020.