L'episodio 6 di The Mandalorian arriva a un punto cruciale della trama in modo frustrante appoggiandosi troppo su cameo che distraggono.

Tuffiamoci nella recensione dell’episodio 6 di The Mandalorian 3 dicendo subito che se il capitolo 21 aveva raggiunto quasi tutti gli obiettivi di questa stagione in modo spettacolare dando il via a quella che prometteva di essere una seconda metà esplosiva, il capitolo 22 sembra esattamente l’opposto: una noiosa missione secondaria con pochi o nessun guadagno né crescita dei personaggi.

Ma andiamo con ordine, tutto porta a un punto della trama che avrebbe potuto essere risolto entro i primi 10 minuti e ha dato vita a un episodio davvero interessante che ha onorato il suo titolo. Anche il talento di Bryce Dallas Howard, che è diventato rapidamente un regista di Star Wars preferito dai fan dopo tre impressionanti episodi di Mando e Boba Fett, sembra sprecato qui.

Con solo altri due episodi alla fine, The Mandalorian 3 sembra puntare la maggior parte delle sue fiches su una risoluzione su larga scala. Per quanto riguarda Moff Gideon, è ancora completamente fuori dai giochi.

Le cose perdono ancora più focus quando veniamo catapultati in un prologo incentrato sui viaggiatori Quarren che vengono fermati da un incrociatore imperiale capitanato da un ex compagno di Bo-Katan: Axe Woves (Simon Kassianides). Al suo fianco c’è anche la fidata Koska Reeves (Mercedes Varnado aka Sasha Banks), che da tempo si vociferava facesse parte della stagione 3. Ora sono corsari, lavorano per chiunque paghi profumatamente.

Questa scena iniziale non sembra fuori posto a causa del contenuto in sé, ma perché va avanti troppo a lungo e si sofferma goffamente su una storia d’amore proibita tra il leader dei Quarren e un Mon Calamari che è sfuggito alla sua famiglia. In genere, i prologhi insoliti in The Mandalorian aiutano a plasmare ciò che viene subito dopo, ma questa scena alla fine non va da nessuna parte, e nemmeno il titolo: Guns for Hire ovvero Mercenari.

I, Robot sei tu?

Continuiamo la recensione dell’episodio 6 di The Mandalorian 3 dicendo che Din Djarin e Bo-Katan Kryze dovranno affrontare alcuni drammi familiari insieme ai guerrieri mandaloriani che devono reclutare per riconquistare la loro fiducia. Avrebbe potuto essere un episodio piuttosto interessante che onorava il suo titolo. E invece, no. Sembra di vedere un mix su I, Robot e Blade Runner.

Onestamente, siamo ben abituati all’animazione di Star Wars che si prende del tempo libero per giocare con tutti i generi e onorare famose opere letterarie, ma una grande differenza tra The Clone Wars (o The Bad Batch) e The Mandalorian è che solo quest’ultimo ha otto episodi per raccontare un intero arco narrativo ogni stagione, quindi le missioni secondarie in genere devono offrire un certo grado di progressione. E finora, le sceneggiature di Jon Favreau erano riuscite a farlo bene.

Il capitolo 22 è una deviazione troppo grande e troppo tardi in una stagione che è stata più focalizzata sulla costruzione di una trama più ampia e sull’aumento metodico della posta in gioco. Un tale cambiamento di posizione generale ha già irritato alcuni fan, ma lo abbiamo trovato anche un buon azzardo per uno show tv che aveva bisogno di uscire un po’ dalla sua zona di comfort. Questo episodio, tuttavia, è esattamente il tipo di avventura che dovresti affrontare all’inizio di una stagione.

Din e Bo-Katan sbarcano su Plazir-15 cercando di reclutare la flotta mandaloriana di discrete dimensioni che Ax Woves ha costruito. Tuttavia, vengono immediatamente deviati per incontrare l’uomo in carica. E questo non è altro che Jack Black!

Tutto sommato, Black ha ottenuto una parte piuttosto interessante che sembra totalmente fatta su misura per lui. È stravagante e pomposo al punto giusto e l’ambiente hi-tech ma sontuoso e il perfetto background.

Plazir-15 si presenta come un piccolo paradiso utopico: i ricchi sembrano essere in pace, ma lo sono anche i cittadini, che sono riusciti ad addossare il 90% del lavoro sulle spalle dei droidi. Il commercio è in forte espansione e tutto sembra essere in ordine, ma qualcosa non va: i droidi canaglia stanno aumentando di numero e tutto sembra essere correlato a un misterioso cambiamento nella loro IA invece che a una ribellione organizzata. Naturalmente, i nostri due Mandaloriani molto capaci sono perfetti per scoprire cosa sta succedendo e sono tenuti a farlo prima di poter incontrare Axe Woves e il suo equipaggio, che i leader hanno assunto anche per altri lavori.

Il bantha nella stanza…

Fermiamoci un breve momento arrivati a questo punto della recensione dell’episodio 6 di The Mandalorian 3 per rivolgerci al bantha nella stanza: dato il punto di vista generalmente progressista – o almeno revisionista – di Star Wars, pensereste che la fine del gioco di questo episodio sarebbe una forte disapprovazione per ciò che è fondamentalmente il lavoro degli schiavi. I droidi sono ampiamente utilizzati in tutta la galassia, ma Star Wars ha tradizionalmente sottolineato che sono generalmente trattati bene da tutti coloro che non sono idioti; sono manodopera a basso costo, come molti esseri viventi, e basta.

La società di Plazir-15, tuttavia, è stata in grado di eseguire i suoi piani per un paradiso senza stress solo abusando delle macchine, tra le quali ci sono molti droidi da battaglia separatisti rimanenti. L’indagine è in gran parte basata sui numeri, inclusi l’interrogatorio del barista e la visita all’obitorio (droide). E alla fine di tutto, tutte le domande sull’etica di ciò che viene fatto per sostenere Plazir-15 vengono spazzate via. Quello che per lo più sembra un classico episodio di Star Trek non offre spunti di riflessione. Strano.

Tuttavia, i fan possono scoprire alcuni luoghi interessanti in questo episodio; possiamo sederci con un gruppo di Ugnaught che riportano alla memoria Kuiil, e la cantina per soli droidi è fantastica come vi aspettereste. Inoltre, otteniamo un cameo (a lungo vociferato) di Christopher Lloyd come capo della sicurezza filo-separatista.

Si scopre anche che il commissario dei Lloyd’s Helgait era dietro i droidi canaglia, il cui comportamento era stato alterato attraverso l’uso di nano-droidi messi in una partita dell’unica bevanda che bevono. Afferma che il pianeta è “irriconoscibile” da quando è arrivato il Capitano Bombardier di Jack Black (lavorava per l’Impero), ma l’obiettivo finale non è chiarito. Possiamo solo immaginare che abbia pianificato di prendere gradualmente il controllo delle città e sostituire il governo di Bombardier, il che è anche una cosa strana da fare, dal momento che il pianeta sta andando alla grande da solo e non soffre sotto il giogo della Nuova Repubblica.

Per quanto riguarda la Duchessa (interpretata da una magnifica Lizzo), un famoso membro della nobiltà di Plazir-15, trascorre l’episodio lodando suo marito e giocando con Grogu, che ancora una volta si prende una pausa questa settimana. È anche molto delusa dal tradimento di Helgait, ma neanche questo ha un grande impatto su nulla.

A Grogu viene concesso il titolo di cavaliere per qualche strana ragione (probabilmente solo per essere carino). Per quanto casuale sia questo momento, è un’altra conferma che diventerà davvero il Mandaloriano Jedi che Jon Favreau ha fatto intendere dagli eventi di The Book of Boba Fett. Per ora, è un cavaliere dell’Antico Ordine delle Reggenze Indipendenti oltre ad essere un trovatello mandaloriano.

Con Helgait condannato all’esilio, i droidi problematici apparentemente ripristinati e nessuno che abbia imparato nulla di nuovo, la vita gioiosa su Plazir-15 può continuare. Guardie, fabbri di droidi e tecnici devono ancora lavorare? Questa società sembra tutt’altro che perfetta e l’intero diversivo sembra un’opportunità sprecata. Inoltre, Din regredisce alla sua era di odio per i droidi – che è ancora un altro passo indietro per il personaggio – nonostante abbia esplicitamente affermato che IG-11 era suo amico e abbia accettato R5-D4 come nuovo compagno.

Negli ultimi 5 minuti del capitolo 22, la sceneggiatura torna finalmente a “quelli su cui avremmo dovuto concentrarci”. Una versione migliore e più avvincente di questo stesso episodio avrebbe visto i due protagonisti e i Mandaloriani di Woves collaborare per abbattere i droidi e alla fine apprendere una terribile verità. Bombardier aveva spiegato in precedenza perché non era possibile, ma era solo un fragile espediente per coinvolgere Din e Bo-Katan.

Dopo una piccola rissa tra Bo e Axe, Din spiega che è disposto a rinunciare alla Darksaber in modo che possa unire tutti i Mandaloriani. Sappiamo che non funziona, ma fa un buon punto sul fatto che l’erede di Kryze lo abbia salvato su Mandalore dopo che è stato catturato e ha perso la Darksaber. Ad essere onesti, è una bella ricompensa per una scena su cui non avevamo davvero riflettuto.