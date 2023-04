Stranger of Paradise Final Fantasy Origin è ora disponibile anche su Steam, dopo il periodo di esclusività su Epic Games Store. Ricordiamo che il gioco è uscito a marzo del 2022 anche su Xbox e PlayStation in occasione del 35% anniversario della serie. Su Steam il gioco è disponibile ora senza nessuno sconto di lancio al prezzo di 39.99€. Sullo store trovate anche la Deluxe Edition che include il Pass Stagionale al prezzo di 59.99€.

Per chi non lo sapesse Strangers of Paradise Final Fantasy Origin è l’action-rpg ispirato al primo capitolo della serie Final Fantasy uscito nel 1987, realizzato insieme al Team Ninja di Koei Tecmo. Nella nostra recensione del gioco vi abbiamo spiegato che “Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin non riesce a convincere nè i fan della serie nè chi cerca un ottimo action rpg, ma introduce un job system vario, profondo, dinamico e accattivante che potrebbe piacevolmente ispirare capitoli futuri.”

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Strangers of Paradise Final Fantasy Origin ha ricevuto da poco anche l’espansione Different Fusion che racconta dello spirito di un moguri che guida il protagonista e i suoi compagni verso una città di un’altra dimensione, dove dovranno affrontare un’ultima sfida, concludendo così la storia del gioco.