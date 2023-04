Star Wars: Daisy Ridley ritornerà come Rey in un nuovo film della saga

Daisy Ridley ritornerà a vestire i panni del personaggio di Rey in un nuovo film della saga di Star Wars. Ecco i dettagli.

Arrivano delle novità importanti dalla Star Wars Celebration 2023 di Londra: è stato annunciato un film della saga che vedrà il ritorno di Daisy Ridley che vestirà ancora i panni di Rey, dopo aver interpretato il personaggio nella trilogia uscita tra il 2015 ed il 2019.

Si tratta del progetto cinematografico che vedrà alla regia Sharmeen Obaid-Chinoy (“Ms. Marvel”), mentre la sceneggiatura sarà curata da Steven Knight (“Peaky Blinders”). Il film seguirà gli eventi di L’Ascesa di Skywalker, e racconterà di Rey e del suo tentativo di creare un nuovo ordine Jedi.

Il progetto è stato piuttosto tribolato fino ad ora, considerando che la sceneggiatura di Knight nasce dal passo indietro fatto dagli autori Damon Lindelof (Watchmen) e Justin Britt-Gibson, che a febbraio hanno lasciato il loro lavoro sullo script del film.

Proprio di recente Daisy Ridley aveva parlato del suo desiderio di ritornare a interpretare il personaggio di Rey, dopo aver sofferto per le critiche rivolte alla nuova trilogia. Ma, a quanto pare ci sono nuovi piani per il character, e per questa parte di universo cinematografico.