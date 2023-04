PlayStation VR2: Sony avrebbe tagliato la produzione del 20% per il 2023, secondo un’analista

Secondo l'analista finanziario Ming-Chi Kuo, Sony avrebbe ridotto del 20% la produzione di PS VR2 per il 2023, a fronte delle scarse vendite dell'ultimo mese.

Secondo quanto riportato dall’analista finanziario Ming-Chi Kuo,Sony avrebbe tagliato del 20% la produzione di PlayStation VR2 per il 2023, dopo i scarsi risultati di vendita registrati nell’ultimo mese. Sony, infatti, avrebbe venduto nei primi 30 giorni di commercializzazione del suo nuovo visore meno di 300.000 unità di PS VR2, a fronte di una vendita stimata di circa 2 milioni di unità. Numeri decisamente sottotono, rispetto agli obiettivi che si era data Sony ed un flop che, secondo gli analisti, è stato dipeso quasi interamente dal prezzo di lancio eccessivamente elevato.

Una situazione non proprio rosea che non riguarda solo il visore di casa Sony, ma tutto il mercato VR: Ming-Chi Kuo fa sapere infatti che Meta Quest PRO ha venduto in tutto 300.000 unità durante il suo ciclo vitale, mentre Pico ha registrato vendite inferiori del 40% rispetto alle aspettative iniziali.

Le parole di Ming-Chi Kuo riguardo i tagli di produzione di PlayStation VR2 non sono state ancora confermate, ma teniamo comunque ben presente che a parlare è una personalità particolarmente esperta del mercato VR e con molte fonti e contatti verificati. L’analista ha concluso che è improbabile che i visori VR abbiano un boom di vendite nell’immediato futuro e che l’annuncio di un visore Apple sarebbe l’ultima possibilità per convincere gli investitori che queste periferiche possano avere successo.