Overwatch 2: trailer presenta le novità della Stagione 4

Blizzard ha pubblicato un nuovo trailer di Overwatch 2 per presentare le novità della Stagione 4, in arrivo l’11 aprile 2023. La nuova stagione aggiungerà diversi nuovi contenuti in termini di eroi, modalità ed eventi. Il video, che trovate qui sotto, presenta anche Lifeweaver, il nuovo eroe di supporto.

Lifeweaver è un eroe di supporto a tutto tondo e presenta uno stile di gioco unico che introduce alcune nuove meccaniche. Proveniente dalla Thailandia, Lifeweaver è noto per l’amore e il rispetto verso la natura, nonché per la sua tecnologia avanzata della bioluce. Questa rivoluzionaria tecnologia viene espressa tramite le sue abilità e gioca un ruolo chiave nell’aspetto utilitario e da guaritore del suo kit.

Ma non è tutto, oltre a Lifeweaver la Stagione 4 introdurrà diversi nuovi contenuti tra cui nuove skin e oggetti personalizzabili, che si possono acquistare dal negozio o sbloccare con i livelli del Pass Battaglia “Space Opera”. Il primo evento di gioco della Stagione 4 è il capodanno Thailandese, che avrà termine il 25 aprile: “Affronta la nuovissima modalità Arcade, B.O.B. Weaver, dove assieme ad altri due alleati affronterai la squadra avversaria in un Deathmatch 3v3. Tutti i giocatori e le giocatrici utilizzano Lifeweaver e ogni squadra ha un solo B.O.B. che potrà essere trascinato in giro per la mappa usando Presa Vitale per eliminare i nemici.” recita il post pubblicato sul blog.

Tra le aggiunte, troviamo anche un nuovo evento PvP a tema Epopea Spaziale: “Starwatch” che si terrà dal 9 al 22 maggio e proporrà modalità di gioco e skin inedite. Per finire, la Stagione 4 di Overwatch 2 presenterà sfide a tema per due personaggi, ossia la LifeWeaver Challenge e la Symmetra Challenge. Le ricompense per il completamento saranno nuove skin gratuite. Infine, dal 25 aprile al 1 maggio sarà disponibile la mappa Talantis, realizzata dalla community dei giocatori e con tanto di fosse mortali, piattaforme di salto e un sacco di pesci giganti.

