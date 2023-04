La più antica prova del consumo di droga in Europa

Secondo i ricercatori, i capelli umani recuperati in una grotta dell’isola mediterranea di Minorca (Baleari), hanno fornito la più antica prova diretta in Europa dell’assunzione di droghe allucinogene. Circa 3.000 anni fa, i visitatori della grotta di Es Càrritx – forse sciamani che eseguivano rituali spirituali e di guarigione – consumavano piante contenenti sostanze che alteravano la mente e inducevano la visione, secondo l’archeologa Elisa Guerra-Doce dell’Università di Valladolid in Spagna e i suoi colleghi. I segni dell’attività umana nella grotta, tra cui più di 200 tombe umane disposte in una camera all’ingresso, sono stati precedentemente datati tra i 3.600 e i 2.800 anni fa. I ricercatori avevano anche trovato un mucchio di oggetti in una piccola fossa all’interno di una camera della grotta, tra cui sei contenitori di legno, ognuno dei quali conteneva ciocche di capelli umani. Le analisi chimiche delle ciocche di un contenitore, probabilmente provenienti da più di una persona, hanno rilevato tre sostanze vegetali psicoattive che erano state ingerite e assorbite nei capelli nel corso di quasi un anno, riferiscono gli scienziati in Scientific Reports. Due sostanze, l’atropina e la scopolamina, provenienti da piante di belladonna, inducono disorientamento, allucinazioni e alterazioni delle sensazioni fisiche. Un’altra, l’efedrina, aumenta l’energia e la vigilanza. Gli sciamani avrebbero saputo come maneggiare e consumare queste piante potenzialmente tossiche in modo sicuro, dicono i ricercatori.