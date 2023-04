Grease: Rise of the Pink Ladies, da oggi su Paramount+, ecco il video musicale e la OST

Da oggi su Paramount+ la nuova serie originale Grease: Rise of the Pink Ladies, eccovi la colonna sonora e il video musicale ufficiale.

Paramount+, dopo la première negli Stati Uniti e in Canada, presenta oggi in anteprima in Italia (oltre che nel Regno Unito, in Australia, America Latina, Germania, Svizzera, Austria e Francia) con due episodi, la nuova serie originale Grease: Rise of the Pink Ladies. Dopo la prima, i nuovi episodi della stagione saranno disponibili per lo streaming ogni venerdì. Per festeggiare il lancio del serial ecco arrivare il video musicale ufficiale del singolo “New Cool” e la colonna sonora originale, disponibile sulle varie piattaforme di streaming musicale: trovate tutti i link su questo hub ufficiale.

“New Cool”, che presenta il personaggio di Cynthia, interpretata da Ari Notartomaso e i T-Birds, è la prima canzone originale della serie ad essere stata pubblicata ed è presente nel primo episodio; “New cool” è anche una delle trenta canzoni originali presenti nella prima stagione di Grease: Rise of the Pink Ladies, con il produttore musicale esecutivo e cantautore nominato ai GRAMMY Award Justin Tranter al timone. Come visto nel video musicale “New Cool”, ogni canzone della serie sarà accompagnata da un numero di ballo coreografato, guidato dal coreografo Jamal Sims.

Grease: Rise of the Pink Ladies vede protagonisti Marisa Davila nei panni di Jane, Cheyenne Isabel Wells nei panni di Olivia, Ari Notartomaso nei panni di Cynthia, Tricia Fukuhara nei panni di Nancy, Shanel Bailey nei panni di Hazel, Madison Thompson nei panni di Susan, Johnathan Nieves nei panni di Richie, Jason Schmidt nei panni di Buddy, Maxwell Whittington-Cooper nei panni di Wally e Jackie Hoffman in quelli dell’Ass. Preside McGee. La serie musicale si svolge quattro anni prima dell’originale “Grease” con Olivia Newton-John e John Travolta.

Il serial è stato scritto da Annabel Oakes, che è anche produttrice esecutiva, showrunner e ha diretto uno degli episodi sucessivi al pilot. Alethea Jones ha diretto il pilot e altri due episodi e ne è la produttrice esecutiva. Marty Bowen e Wyck Godfrey sono i produttori esecutivi di Temple Hill. Tra i produttori esecutivi anche Adam Fishbach oltre a Erik Feig e Samie Kim Falvey, tramite PICTURESTART. La serie è prodotta inoltre da Grace Gilroy. La coreografia è di Jamal Sims, mentre la musica è del candidato ai GRAMMY Awards e produttore musicale esecutivo Justin Tranter.

