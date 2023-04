Finchè morte non ci separi Kourtney & Travis: trailer e poster dello speciale su Disney+

Siamo tutti invitati al matrimonio dell'anno tra Kourtney Kardashian e Travis Barker con lo speciale “Finchè morte non ci separi” in arrivo su Disney+ il 13 aprile.

Disney+ ha diffuso il trailer e il poster di “Finchè morte non ci separi Kourtney & Travis”, uno sguardo da vicino al matrimonio dell’anno tra Kourtney Kardashian e Travis Barker, special tv extra di The Kardashians che debutterà giovedì 13 aprile, in esclusiva, su Disney+ in Italia.

Kourtney, Travis e i loro importanti ospiti si godono un lussuoso weekend di nozze a Portofino, in Italia. Filmati privati e personali rivelano un evento familiare intimo e ricco di momenti indimenticabili. L’episodio speciale della serie vede la partecipazione di Kourtney Kardashian Barker, Travis Barker, Kris Jenner, Kim Kardashian, Khloé Kardashian, Kendall Jenner e Kylie Jenner. Il titolo è una citazione classica quando si parla di matrimoni, ma è riferito in particolare alla didascalia usata da Travis Barker a una foto di matrimonio pubblicata su Instagram in occasione del matrimonio, lo scorso maggio. Vi ricordiamo che la terza stagione del reality di successo, The Kardashians, debutterà poi il 25 maggio su Disney+ con nuovissime puntate.

In questa nuova stagione le telecamere del reality tornano a mostrare la vita di Kris, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie, che inviteranno gli spettatori a entrare nelle loro vite mentre affrontano la maternità, la genitorialità e la costruzione del proprio impero. Nella terza stagione il legame della famiglia sarà messo a dura prova e sorgeranno tensioni, ma l’obiettivo sarà quello di attraversare indenni la tempesta. Ben Winston della Fulwell 73 è l’executive producer insieme a Emma Conway ed Elizabeth Jones, mentre Danielle King è showrunner ed executive producer. La famiglia di Kim Kardashian è stata in precedenza protagonista della serie “Al passo con i Kardashian” che è durata per ben venti stagioni, dal 2007 fino al 2021.

