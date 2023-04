Attrazione Fatale: trailer e nuovo poster della serie Paramount+

Paramount+ presenta il trailer ufficiale e la locandina della nuova serie originale Attrazione Fatale, che debutterà lunedì primo maggio con tre episodi, in esclusiva su Paramount+. La serie arriva in Italia subito dopo gli Stati Uniti e il Canada ed esce contemporaneamemte anche in altri paesi come Regno Unito, in Australia, in America Latina, in, Svizzera, Austria e Francia, e dall’11 maggio anche in Corea del Sud. Dopo la première, gli otto episodi della stagione saranno disponibili sul servizio di streaming ogni lunedì. Gli ultimi due episodi saranno disponibili lunedì 29 maggio.

La serie è una profonda rivisitazione del film cult omonimo attraverso la chiave di lettura delle dinamiche familiari, dei disturbi di personalità e dell’omicidio:

Dopo aver scontato quindici anni di prigione per l’omicidio di Alexandra Forrest, Daniel Gallagher viene rilasciato sulla parola, con l’obiettivo di riconnettersi con la sua famiglia e provare la propria innocenza. Nel 2008, Dan incontra Alex per la prima volta e il suo mondo inizia a sgretolarsi, dopo che la loro breve relazione minaccia di distruggere la vita che ha costruito con sua moglie, Beth.

La serie è interpretata da Joshua Jackson nei panni di Dan Gallagher, Lizzy Caplan in quelli di Alex Forrest, Amanda Peet nel ruolo di Beth Gallagher, Toby Huss (Mike Gerard), Brian Goodman (Arthur Tomlinson), Alyssa Jirrels (Ellen Gallagher) e Reno Wilson (Earl Brooker).

Alexandra Cunningham è sceneggiatrice, showrunner e produttrice esecutiva della serie insieme al produttore esecutivo Kevin J. Hynes, con cui Cunningham ha sviluppato la serie, e ai produttori esecutivi Darryl Frank e Justin Falvey per Amblin Television. Silver Tree è anche produttore esecutivo e ha diretto cinque episodi. Attrazione Fatale è prodotto da Paramount Television Studios.

Leggi anche: