Twitter Blue: il social dimezza le pubblicità visibili dagli abbonati

Twitter sta per introdurre alcune nuove funzionalità per gli abbonati Blue, il suo abbonamento a pagamento. Tra cui forse quella più richiesta dagli utenti, nonché una delle prime ad essere stata promessa da Elon Musk: gli abbonati nell’immediato futuro vedranno circa il 50% di inserzioni pubblicitarie in meno. Inoltre Twitter aumenterà la visibilità dei tweet pubblicati da abbonati a Twitter Blue.

Elon Musk aveva a lungo promesso che gli abbonati a Twitter Blue avrebbero presto visto molte meno pubblicità. Ora l’azienda ha finalmente mantenuto la parola data: per il momento la riduzione delle pubblicità riguarda solamente la sezione “Per te” e il newsfeed con i tweet pubblicati dagli account seguiti.

La descrizione della nuova feature sostiene che il filtro alle pubblicità non è costante, nel senso che in alcuni casi gli abbonati potrebbero visualizzare pubblicità frequentemente e in altri molto meno. Il social network ha specificato che questa funzione non si applica agli annunci mostrati nel profilo o nelle risposte e nemmeno alla pagina con i tweet più virali.

Twitter ha anche aggiunto che il filtro alle pubblicità verrà attivato solamente dopo che l’account viene verificato, ricevendo la spunta blu. Engadget sostiene che sebbene Twitter affermi di ridurre del 50% gli annunci nei feed degli abbonati paganti, si tratta in realtà di un dato che è difficilmente verificabile e quantificabile. L’anno scorso, Musk aveva annunciato che Twitter sta prendendo in considerazione l’ipotesi di annunciare un abbonamento più costoso completamente senza pubblicità.