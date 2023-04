Tutti i Mac più recenti nascondono una copia del White Pater dei Bitcoin

Il blogger Andy Baio ha scoperto un easter egg incluso in tutti i Mac usciti negli ultimi 5 anni. A quanto pare, dall’aggiornamento Mojave (10.14.0) in poi, Apple ha incluso una copia del White Paper dei Bitcoin in tutti i suoi computer. Questo segreto è stato custodito per diversi anni, senza che nessun utente se ne fosse mai accorto.

Mentre cercavo di riparare la mia stampante oggi, ho scoperto che una copia in PDF del white paper di Bitcoin di Satoshi Nakamoto sembra essere stata inclusa in ogni copia di macOS a partire da Mojave del 2018. Ho chiesto a oltre una dozzina di amici che usano Mac di confermare, ed era presente per ognuno di loro. Il file si trova in ogni versione di macOS più recente, da Mojave (10.14.0) all’attuale versione, Ventura (13.3), ma non è presente in High Sierra (10.13) o precedenti

ha scritto il blogger sul sito Waxy.org. Le istruzioni da seguire per visualizzare il PDF del White Paper di Sathoshi Nakamoto sono le seguenti:

Per verificare, se si utilizza un Mac, aprire il Terminale e digitare il comando: open /System/Library/Image\ Capture/Devices/VirtualScanner.app/Contents/Resources/simpledoc.pdf Se si utilizza macOS 10.14 o successivi, il PDF di Bitcoin dovrebbe aprirsi immediatamente in Anteprima.

Secondo Baio, il white paper è stato usato come documento d’esempio per mostrare le funzionalità di “Virtual Scanner II”, un’applicazione che, di default, è nascosta o comunque non è pre-installata su tutti i Mac.