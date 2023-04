Tecnau inaugura la divisione Automation&Packaging

Tecnau, un’azienda che fornisce soluzioni per la gestione, il monitoraggio, l’elaborazione e la finitura della carta nell’industria della stampa digitale, ha annunciato l’apertura di una nuova divisione chiamata Automation&Packaging. Questa nuova divisione si concentrerà sull’integrazione di un’ampia gamma di tecnologie hardware, software, robotica e Internet of Things (IoT) nei settori della stampa digitale e dell’imballaggio.

Questa iniziativa si rivolge alla crescente domanda di soluzioni più complesse nell’automazione industriale, poiché le aziende cercano di migliorare l’efficienza delle fasi finali del processo, in particolare il confezionamento. Questo è diventato un punto critico per molte operazioni aziendali, soprattutto in un’epoca in cui i tempi di consegna sono sempre più stretti. Inoltre, le aziende stanno cercando di definire imballaggi più sicuri, ecologici ed economici per soddisfare le esigenze del business online e delle vendite multicanale.

Tecnau Automation&Packaging fornisce soluzioni scalabili per il caricamento del materiale, l’avvolgimento, la fasciatura, l’inscatolamento, la stampa e l’inserimento di documenti, l’etichettatura e la pallettizzazione. L’azienda è in grado di integrare i sistemi non solo dal punto di vista meccanico/hardware, ma anche dal punto di vista del software, con un unico punto di funzionamento, un controllo continuo e capacità diagnostiche.

Stefano De Marco, amministratore delegato di Tecnau, ha sottolineato che l’azienda ha l’esperienza e la flessibilità per adattarsi alle esigenze specifiche di ciascun cliente, progettando e producendo i moduli mancanti. Inoltre, scegliendo un modello di partnership che sfrutta il meglio di ogni soluzione di processo, oltre ad aggiungere ciò che manca con il loro know-how ed esperienza, sono in grado di fornire ai loro clienti soluzioni adeguate e scalabili.

L’obiettivo di questa nuova divisione è fornire soluzioni innovative, automatizzate e semplificate che possono soddisfare meglio le esigenze specifiche del cliente in tempi più brevi. La conoscenza e la capacità di Tecnau di funzionare come integratore di sistemi si tradurrà in prodotti di qualità superiore che possono offrire uno sportello unico per progetti complessi e su misura. In definitiva, le soluzioni avanzate di processo intelligente offerte da Automation&Packaging di Tecnau possono rappresentare un importante passo avanti nell’industria della stampa digitale e dell’imballaggio intelligente.