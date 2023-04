Sherlock Holmes The Awakened: il trailer di lancio per il thriller lovecraftiano di Frogwares

Sherlock Holmes The Awakened torna a mostrarsi nel trailer di lancio che ci ricorda l'ormai imminente arrivo su PC, PlayStation, Xbox e Switch.

Frogwares ha pubblicato il trailer di lancio di Sherlock Holmes The Awakened, remake dell’omonimo titolo del 2006, in arrivo questo mese PC, PlayStation, Xbox e Switch. Vediamo il filmato:

Descritto come un particolare crossover tra Lovecraft e Sherlock Holmes, Sherlock Holmes The Awakened racconta dell’intricato viaggio del detective più famoso d’Inghilterra e del suo fidato Watson che si ritroveranno ben presto a fronteggiare le spaventose creature del mito di Cthulhu, mentre indagano su una serie di misteriose sparizioni legate a un oscuro culto che adora un Dio Antico. Leggiamo la descrizione ufficiale:

Vivi un’emozionante avventura Lovecraftiana, rimasterizzata completamente con grafica e gameplay moderni. Diventa Sherlock Holmes e vivi il terrificante mito di Cthulhu, indagando su una serie di misteriose sparizioni in Europa e negli Stati Uniti.

Per la prima volta nella sua vita, Sherlock ha davvero paura. Un uomo razionale e che si affida alla ragione deve affrontare un’entità ultraterrena che sfida ogni logica e questa scoperta è tanto illuminante quanto problematica per lui. La ricerca della verità spingerà Sherlock sull’orlo della follia, nell’unica storia che Watson non pubblicherà mai.

Vi ricordiamo, inoltre, che il gioco è disponibile in edizione Standard, Premium e Deluxe rispettivamente al prezzo consigliato di 39,99, 49,99 e 54,49 euro. La versione Premium includerà il gioco completo, i pacchetti di missioni secondarie aggiuntivi e 6 costumi esclusivi, mentre l’edizione Deluxe (disponibile solo su PC) includerà i contenuti della versione Premium più l’artbook digitale e la colonna sonora. Il preordine di ogni versione consentirà ai giocatori di ricevere ulteriori 3 outfit esclusivi per Holmes e Watson.