Migration: il trailer d’annuncio del nuovo film Illumination

Mentre Super Mario Bros. Il Film è appena arrivato nelle sale cinematografiche, la casa di produzione Illumination ha pubblicato il trailer d’annuncio del suo nuovo lungometraggio, stiamo parlando di Migration, che arriverà quest’anno nelle sale cinematografiche.

Ecco il filmato.

Il trailer mostra inizialmente diversi titoli di Illumination, come Cattivissimo Me, Il Grinch, e lo stesso Super Mario Bros. Al centro della storia ci saranno le vicende di un gruppo di uccelli in migrazione dal New England alle Bahamas.

Migration è diretto dal regista nominato agli Oscar Benjamin Renner, ed è frutto di una sceneggiatura realizzata da Mike White, che ha già lavorato su HBO sulla serie The White Lotus. Il fondatore di Illumination, Chris Meledandri, farà da produttore del lungometraggio. Illumination è divenuta negli anni rivale di Pixar e Disney, e negli ultimi tempi sta proponendo titoli capaci di rafforzare la fanbase.

Migration uscirà nelle sale cinematografiche nel periodo natalizio, e sarà in diretta concorrenza con Aquaman e il Regno Perduto e con il sequel di Ghostbusters: Legacy.

Migration sarà disponibile nelle sale cinematografiche dal 22 dicembre.