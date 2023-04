I Tre Moschettieri: D’Artagnan, foto, spot e il manga ufficiale

Il grande classico della letteratura francese, I tre moschettieri di Alexandre Dumas, torna sul grande schermo in un nuovo, colossale adattamento cinematografico, con tra i protagonisti Eva Green, Vincent Cassel e Louis Garrel. Il film, nelle sale italiane da oggi, si intitola I Tre Moschettieri: D’Artagnan, e Notorious Pictures ha rilasciato i nuovi spot ufficiali, insieme alle foto della pellicola. Inoltre, sappiate che dal libro è stato tratto un romanzo e un manga, editi da Gallucci.

I Tre Moschettieri: D’Artagnan è il primo di una duologia, con il capitolo dedicato a Milady in uscita prossimamente. Entrambi i film sono stati diretti da Martin Bourboulon (Eiffel, Papa ou Maman e Papa ou Maman 2), Eva Green si cala nei panni di Milady de Winter, Vincent Cassel interpreta il ruolo di Athos e Louis Garrel è il Re Luigi XIII. Nei panni dell’iconico protagonista abbiamo François Civil, affiancato da Romain Duris nei panni di Aramis e Pio Marmaï in quelli di Porthos, mentre Vicky Krieps è la regina consorte Anna d’Austria.

Il film è un vero e proprio evento per il cinema di genere, una produzione enorme per un cappa e spada moderno, il cui lancio francese è chiaramente avvenuto in grande stile (come potete vedere da questo dietro le quinte) e che in Italia ha anche dato luogo a un’attività educational in collaborazione con Alice nella Città: in collegamento da Parigi il regista Martin Bourboulon e gli interpreti Vincent Cassel, François Civil, Romain Duris e Pio Marmaï hanno instaurato un dialogo con i giovani partecipanti a una speciale masterclass, che hanno anche avuto la possibilità di vendere in anteprima il film.

Sinossi del film:

D’Artagnan, giovane e vivace guascone, viene dato per morto dopo aver cercato di salvare una fanciulla da un rapimento. Quando arriva a Parigi, cerca in tutti i modi di scovare i misteriosi aggressori ma non sa che la ricerca lo condurrà nel cuore di una vera guerra, che mette in gioco il futuro della Francia. Alleandosi con Athos, Porthos e Aramis, tre Moschettieri del Re, D’Artagnan affronterà le macchinazioni del Cardinale Richelieu. Ma, innamorandosi di Constance, la confidente della Regina, si metterà in serio pericolo, guadagnandosi l’inimicizia di colei che diventerà il suo peggior nemico: Milady.

