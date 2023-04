Horizon Forbidden West Burning Shores, nuovi dettagli dal PlayStation Blog

Tramite il PS Blog, Sony ha pubblicato nuove informazioni su Horizon Forbidden West Burning Shores, il DLC del gioco in arrivo il 19 aprile.

Tramite il PlayStation Blog, sono stati svelati nuovi dettagli su Horizon Forbidden West Burning Shores, il DLC in arrivo questo mese per la nuova avventura di Aloy. Dopo averci mostrato più nel dettaglio le nuove macchine con cui la protagonista si troverà ad interagire, il team approfondisce la storia della tribù dei Quen, che in questo DLC andrà a ricoprire un ruolo centrale all’interno del DLC.

A parlarci dei Quen è Annie Kitain, Lead Writer presso Guerrilla Games che descrive il gruppo come una tribù marinara che proviene da oltre il Pacifico. Il gioco base non ha svelato molto dei Quen, ma grazie a questa espansione avremo modo di scoprire molto di più su questa tribù e sulla sua rigida gerarchia che avrà un impatto sui nuovi personaggi che incontreremo.

A differenza di altre tribù incontrate da Aloy, i Quen hanno fondato la propria società sulla capacità di usare il Focus, il che permette loro di accedere ai dati del mondo antico. Questo vantaggio tecnologico li ha resi egemoni rispetto alle altre tribù del Grande Delta, la loro terra d’origine, ma ha anche plasmato la loro civiltà in modo unico. La conoscenza dell’antico passato ha permesso ai Quen di costruire un grande impero. Ma contrariamente a tribù come quella degli Oseram, la cui superiorità tecnologica è dovuta alle loro invenzioni, il progresso dei Quen è legato unicamente alle conoscenze che riportano alla luce.

Un personaggio importante che incontreremo durante l’avventura sarà Seyka. Sul PlayStation Blog, il personaggio viene descritto come una fante di marina, ambiziosa, sicura e agguerrita. Come nuova alleata del DLC, Aloy trascorrerà molto tempo con lei nel corso della storia e potrà contare sul suo aiuto in molte situazioni.

Horizon Forbidden West Burning Shores sarà disponibile a partire dal 19 aprile 2023 su PS5.

