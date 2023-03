Horizon Forbidden West Burning Shores, il trailer mostra una nuova cavalcatura acquatica e volante

Horizon Forbidden West Burning Shores, il DLC dedicato alla nuova avventura di Aloy, torna a mostrarsi in un nuovo trailer che svela una nuova cavalcatura volante e acquatica: il Waterwing. Si tratta di una macchina dotata di grosse ali che può volare e nuotare. Una piacevole introduzione che renderà le fasi esplorative sott’acqua più dinamiche e ancor più affascinanti. Potete ammirare le caratteristiche di questo nuovo dinosauro cibernetico nel video che trovate nel tweet qui sotto:

Meet The Machines!

The Waterwing is a medium-sized flying machine that can dive deep underwater. It is highly maneuverable and, when disturbed, is an unrelenting foe.

Get ready to take the plunge with this epic new machine in Horizon Forbidden West: Burning Shores! pic.twitter.com/ZjqNJJoRfD

— Guerrilla (@Guerrilla) March 30, 2023