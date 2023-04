Capelli riciclati in Belgio per proteggere l’ambiente

I parrucchieri di tutto il Belgio raccolgono e imbustano i capelli tagliati dai loro clienti, per poi consegnarli a una ONG che li ricicla per proteggere l'ambiente

Il progetto Hair Recycle inserisce ciocche e capelli in una macchina che li trasforma in quadrati opachi che possono essere utilizzati per assorbire il petrolio e gli altri idrocarburi che inquinano l’ambiente, o per farne sacchetti in bio-composito. Il cofondatore del progetto Patrick Janssen, spiegando che un chilogrammo di capelli può assorbire 7-8 litri di petrolio e idrocarburi, ha detto che le stuoie così prodotte possono essere collocate negli scarichi per assorbire l’inquinamento dell’acqua prima che raggiunga un fiume.

“I nostri prodotti sono tanto più etici quanto più sono fabbricati localmente… non sono importati dall’altra parte del pianeta”, ha dichiarato Jannsen. Sul sito web del progetto si legge che i capelli hanno potenti proprietà: una ciocca può sostenere fino a 10 milioni di volte il proprio peso e, oltre ad assorbire grassi e idrocarburi, è idrosolubile e altamente elastica grazie alle sue fibre di cheratina.