Bing Chat arriva anche su Swiftkey: l’IA può riscrivere i messaggi in quattro stili diversi

Bing Chat si sta rapidamente facendo strada in tutti i prodotti di Microsoft, portando la magia e la potenza dell’intelligenza artificiale a più clienti. Non molto tempo fa, Microsoft ha aggiunto Bing Chat su Skype e Edge (sia desktop che mobile) e ha annunciato Office Copilot, cioè una suite di servizi basati su IA integrati in tutti i prodotti di Office 365.

L’ultimo servizio di Microsoft ad ottenere i “super poteri” di Bing Chat è SwiftKey (per ora solo la beta), cioè la tastiera virtuale altamente personalizzabile per smartphone.

L’integrazione con Bing consente di effettuare rapidamente ricerche sul motore di ricerca, ma anche di avviare conversazioni con il chatbot. Inoltre, SwiftKey Beta offre ora la possibilità di riadattare i propri messaggi usando quattro toni (o stili) diversi: professionale, informale, educato e sociale.

Per capirci, prendiamo l’esempio di uno studente che deve scrivere una email ad un docente e non è sicuro del registro linguistico più appropriato. Grazie a Swifkey potrà scrivere un messaggio come gli viene più naturale, e poi chiedere all’IA di riformularlo usando uno stile più formale.

Secondo Pedram Rezaei, CTO della divisione Mobile e Commercio di Microsoft, SwiftKey Beta alimentato da Bing è ora in fase di roll-out graduale per i clienti. È possibile scaricare SwiftKey Beta dal Google Play Store. Purtroppo, per ora, non è prevista una release su iOS.