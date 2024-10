Meta ha iniziato a licenziare dipendenti in diversi dipartimenti, tra cui WhatsApp, Instagram e Reality Labs, come riportato da fonti vicine alla vicenda. A differenza di quando avvenuto in passato, dove i licenziamenti erano di massa e generalizzati, questi tagli sembrano essere più mirati: coincidono con una riorganizzazione interna di specifici team.

Alcuni dipendenti di Meta hanno condiviso sui social la loro esperienza, annunciando di essere stati licenziati. Tra loro figura anche Jane Manchun Wong, che prima di lavorare per il colosso dei social era un’abile e famosa leaker, nota per aver rivelato al pubblico alcune funzionalità inedite di piattaforme come Instagram e Snapchat prima del loro annuncio. Wong, anche a causa della sua popolarità, era stata assunta per lavorare a Threads nel 2023.

“Oggi, alcuni team di Meta stanno apportando cambiamenti per assicurarsi che le risorse siano allineate con i loro obiettivi strategici a lungo termine,” ha dichiarato il portavoce dell’azienda, Dave Arnold, in una dichiarazione rilasciata al webmagazine The Verge. “Questo include il trasferimento di alcuni team in località diverse e il trasferimento di alcuni dipendenti in ruoli diversi”.