Volkswagen e Redwood assieme per riciclare le batterie degli smartphone durante l’Earth Day

Volkswagen e Redwood material hanno annunciato un’interessante iniziativa in occasione dell’Earth Day del 2023. Le due aziende metteranno a disposizione dei clienti statunitensi di Volkswagen alcuni punti di raccolta per il riciclo delle vecchie batterie esauste dei laptop e degli smartphone. I clienti potranno recarsi in una delle concessionarie aderenti per disfarsi, gratuitamente, dei loro dispositivi elettronici guasti.

Fondata nel 2017 dall’ex CTO di Tesla JB Straubel, Redwood è un leader nel settore del riciclo delle batterie e, in generale, dei cosiddetti rifiuti elettronici. Recentemente ha ricevuto 2 miliardi di dollari dal Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti, oltre che diversi investimenti da parte di Amazon.

Redwood collabora attivamente con il settore automotive ed ha stretto diverse partnership con altrettanti brand del settore, tra cui Ford, Volvo e VW: fornisce un aiuto prezioso nella chiusura del ciclo produttivo delle auto, riciclando i materiali delle vecchie batterie, per crearne di nuove e ridurre l’impatto sull’ambiente delle auto elettriche di prossima generazione.

Come sottolinea il sito ArsTechnica, in realtà il tema non è particolarmente urgente. Nel senso che, attualmente, non ci sono molte batterie esauste di veicoli elettrici da riciclare. Quasi ogni EV in vendita viene fornito con una garanzia sulle batterie di otto anni e il segmento delle auto elettriche è estremamente giovane. Redwood e le case automobilistiche, in altre parole, stanno giocando d’anticipo, sviluppando oggi le tecnologie e le best practice che diventeranno fondamentali nel corso dei prossimi 5 o 10 anni.

In circa un anno, il programma pilota di Redwood lanciato in California ha portato al recupero di oltre 1.260 batterie di veicoli elettrici. L’anno scorso un dirigente di Redwood ha dichiarato davanti ai senatori statunitensi che l’azienda si aspetta di raccogliere circa 6 GWh all’anno in batterie a fine vita provenienti da prodotti di elettronica di consumo. Redwood consente ai consumatori americani di spedire le batterie da riciclare direttamente presso i suoi stabilimenti. Inoltre l’azienda ha diversi centri di raccolta distribuiti in sette stati. L’azienda prevede di raddoppiare i suoi presidi nel corso dei prossimi anni.

“L’obiettivo di Volkswagen è quello di fornire una mobilità elettrica più accessibile e sostenibile per gli automobilisti americani”, ha detto Andrew Savvas, responsabile vendite e marketing della regione Nord America di Volkswagen. “Coinvolgendo i nostri concessionari, Volkswagen fornisce accesso ai consumatori per contribuire alla mobilità sostenibile”.