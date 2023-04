Gli adolescenti sono completamente disinteressati alla realtà virtuale

Secondo un nuovo sondaggio di Piper Sandler, la realtà virtuale non ha ancora conquistato i teenager americani. Mentre il 29% dei giovani ha dichiarato di possedere un dispositivo VR, rispetto all’87% che possiede un iPhone, solo il 4% dei possessori di un visore VR lo utilizza quotidianamente e il 14% lo usa circa una volta a settimana. Inoltre, i giovani non sembrano particolarmente interessati ad acquistare i nuovi visori VR in arrivo sul mercato: solo il 7% ha dichiarato di volerne comprare uno, rispetto al 52% che non è interessato o non sa se lo è.

I risultati della ricerca suggeriscono che la realtà virtuale non abbia ancora avuto un grande impatto sul pubblico, nonostante il sostegno di grandi aziende tech e la presenza di numerosi visori VR a basso costo sul mercato. I teenager, solitamente considerati precursori dell’adozione di nuove tecnologie, possono fornire un’indicazione su dove si sta dirigendo l’industria.

Secondo gli analisti di Piper Sandler, il modesto utilizzo dei visori VR dimostra che si tratta di un settore ancora in una fase embrionale e che questi dispositivi sono meno importanti rispetto agli smartphone. Inoltre, il sondaggio suggerisce che la realtà virtuale potrebbe avere difficoltà a convincere i potenziali acquirenti, anche alla luce del lancio previsto del nuovo visore VR di Apple e degli annunciati nuovi visori di Meta, casa madre di Facebook.