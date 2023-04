Tesla presenta il Cybervault: il caricatore da muro ora ha il design del Cybertruck

Tesla Cina ha svelato un nuovo wallbox per la ricarica delle sue auto elettriche ispirato al design del Cybertruck. Si chiama “Cybervault“. Il nuovo caricatore è stato presentato sull’account ufficiale di Tesla su Weibo, suscitando l’interesse del pubblico cinese e scatenando speculazioni sulle sue funzionalità.

Il Cybervault è una scatola antifurto resistente alle intemperie che contiene il caricatore mobile di Tesla al suo interno. Il caricatore è protetto contro il furto tramite una serratura a chiave e combinazione laterale. Il lato dell’unità presenta anche un dock per la maniglia di ricarica. In sostanza: è una wallbox ad uso domestico, che può essere installata – ad esempio – all’interno di un garage o nel cortile di un condominio. Proprio perché potenzialmente installabile negli spazi ad uso comune, il Cybervault offre la possibilità di proteggere il caricatore a parete con una serratura, impedendo che possa venire manomesso con facilità.

Il caricatore è una versione cablata del caricatore mobile di Tesla, che supporta la ricarica fino a 32A a 220 volt o 7 kW. Complessivamente, il caricatore e la scatola pesano 13 kg. È inoltre possibile acquistare una spina aggiuntiva, che di fatto consente di rimuovere il caricatore dalla scatola e utilizzarlo ovunque.

Il Cybervault costa 800 dollari, molto di più rispetto al caricatore mobile di Tesla, ma include anche l’installazione professionale e una garanzia di un anno.Sebbene una scatola antifurto resistente alle intemperie possa essere allettante, è un peccato che non sembra supportare il caricatore più potente di Tesla, il “Wall Connector”.

Per il momento il Cybervault è un’esclusiva del mercato cinese e non sembra che Tesla sia interessato a portarlo anche in altri mercati. Non nell’immediato, quantomeno.