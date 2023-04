Nissan Max-Out: la decapottabile elettrica verrà presentata a Shanghai

Nissan ha presentato il concept di una sportiva elettrica a zero emissioni, chiamata Max-Out, che rappresenta l’ambizione dell’azienda di sviluppare la sostenibilità e la mobilità innovativa. La vettura, precedentemente vista solo in forma digitale, ha la forma di una cabriolet a due posti ed è stata progettata per offrire una nuova esperienza di guida con stabilità e comfort, maneggevolezza e limitata inclinazione del corpo.

La Max-Out presenta un set unico di ruote, una grande apertura d’aria al posto della griglia anteriore e una grande barra luminosa circolare posta sul retro. All’interno, un grande display digitale si estende lungo la plancia, utilizzabile sia dal passeggero che dal guidatore, e una mancanza di pedali indica un certo grado di guida autonoma.

Ma Nissan non vuole fermarsi ad una concept car: la Max-Out diventerà un’auto prodotta in serie. Inizialmente presentata in forma digitale, Nissan ora si prepara a mostrare la sua elettrica decapottabile dal vivo! L’appuntamento è al Salone di Shanghai il prossimo 18 aprile. Nella stessa occasione, Nissan presenterà anche un nuovo veicolo elettrico progettato e prodotto in Cina.