Meet Your Maker, trailer di lancio per il nuovo gioco dei creatori di Dead by Daylight

Behaviour ha pubblicato il trailer di lancio per Meet Your Maker: il gioco è disponibile da oggi su PC, PS5, PS4 e Xbox. Vediamo il filmato.

Meet your Maker è disponibile da oggi su PC, PS5, PS4 e Xbox come ci ricorda il consueto trailer di lancio. Il filmato ci presenta il nuovo gioco di Behaviour, un particolare action game che unisce il gameplay degli sparatutto in prima persona alle possibilità dei giochi strategici con la progettazione di livelli basati su blocchi. Vediamo il filmato:

Questo nuovo FPS dai creatori di Dead By Daylight punta ad essere un’avventura ricca di azione ed elementi sandbox, a cui si vanno ad aggiungere le diverse fasi di creazione e di incursione all’interno dei vari stage.

Meet Your Maker è un gioco post-apocalittico build-and-raid in prima persona in cui ogni livello è progettato dai giocatori- si legge nella descrizione ufficiale – Passa da un ruolo all’altro, progetta subdoli avamposti labirintici pieni di trappole e guardie, poi preparati a combattere in modo metodico e frenetico saccheggiando le creazioni degli altri giocatori.

Tu sei custode della Chimera, un esperimento vivente creato come ultima risorsa per salvare la vita sulla Terra. Entra in una battaglia tattica per la risorsa più ambita del pianeta, nonché chiave per l’evoluzione della tua Chimera: il materiale genetico puro.

Costruisci e fortifica avamposti labirintici per estrarre e proteggere il tuo materiale genetico. Infiltrati e sconfiggi gli avamposti degli altri giocatori per raccoglierne di più. Adattati, migliora ed evolviti… o muori nel tentativo.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Meet Your Maker è disponibile ora nel catalogo dei giochi di aprile 2023 di PlayStation Plus. Se siete abbonati al servizio, dunque, potete scaricarlo senza costi aggiuntivi.