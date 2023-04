PlayStation Plus, aprile 2023: disponibili i giochi gratis PS4 e PS5 del mese

Da oggi, sono disponibili i giochi gratis PS5 e PS4 di aprile 2023 per gli abbonati a tutti i livelli di PlayStation Plus.

Da oggi, martedì 4 aprile 2023, sono disponibili i giochi gratis PS5 e PS4 di aprile 2023 per gli abbonati al PlayStation Plus. Nel caso vi foste persi l’annuncio, ecco i tre titoli gratis di questo mese:

Sackboy Una Grande Avventura (PS5/PS4)

Meet Your Maker (PS5/PS4)

Tails of Iron (PS5/PS4)

Sackboy Una Grande Avventura è un platform colorato e divertente ambientato nell’universo di Little Big Planet. Ricchissimo di contenuti e capace di sfruttare al meglio le peculiarità del Dualsense, il gioco racconta la storia del meschino Vex che rapisce gli amici di Sackboy e li costringe a costruire il suo letale Sconquassatore. Leggiamo la descrizione ufficiale:

“Vivi l’avventura in solitaria o parti in compagnia dei tuoi amici per affrontare un turbinio di imprevisti sulle montagne più innevate, tra le giungle più rigogliose, nei regni sottomarini più umidi e sulle colonie spaziali più… ehm… spaziose.

Sconfiggi Vex. Salva i pupazzi di pezza. Salva il mondo. È tempo di compiere il tuo destino, Sackboy. Da prodigio lanuginoso ed eroe di juta… diverrai il nostro Cavaliere Sferruzzato.”

Meet Your Maker, invece, è un gioco in prima persona dall’ambientazione post-apocalittica, in cui ogni livello è progettato dai giocatori. “Gioca in singolo o con un amico, progettando Avamposti labirintici pieni di trappole e guardie, poi affronta battaglie frenetiche per assaltare le creazioni degli altri giocatori.”

Tails of Iron, infine, è un GDR disegnato a mano con combattimenti complessi e brutali. Nei panni di Redgi, l’erede al trono dei ratti, dovremo ricostruire il nostro regno scacciando il clan delle rane e il suo feroce capo, Verruca Verde.

Tutti e tre i giochi saranno disponibili al download fino al 2 maggio 2023.