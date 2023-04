L’app meteo degli iPhone non funziona correttamente in molte parti del mondo

Nella giornata di oggi, numerosi utenti hanno segnalato che l’app Meteo di Apple degli iPhone non sta funzionando correttamente. Il problema sarebbe iniziato intorno a mezzanotte ed è persistito per tutta la mattina in diverse aree del mondp. I proprietari di iPhone hanno riferito che, quando il bug è presente, l’app Meteo semplicemente non mostra informazioni o dati di alcun tipo. In sostanza, mostra una pagina completamente bianca.

9to5Mac suggerisce che il problema riguardi la versione dell’app Meteo per iPhone, mentre quella per Apple Watch sembra funzionare più che bene. Il grosso delle segnalazioni è concentrato negli Stati Uniti ed è possibile che gli utenti residenti in Italia non abbiano notato alcun problema in queste ore.

Apple ha inviato una notifica a numerosi utenti, segnalando che “alcuni utenti sono interessati” da un problema che compromette il funzionamento dell’applicazione. La nota di supporto di Apple, tuttavia, si limita a spiegare che un provider dei dati ha smesso di comunicare le informazioni aggiornate sul meteo e che questo potrebbe causare dei problemi nel mostrare le informazioni meteo sull’Alaska. Peccato che, come segnala The Verge, il problema in realtà non riguardi solo l’Alaska.

Sempre The Verge sottolinea che i problemi all’app Meteo sono sorti a circa una settimana dal ritorno di Dark Sky, una popolare applicazione acquistata da Apple nel 2020 e i cui servizi sono stati successivamente integrati all’interno di Meteo. Dark Sky è tornata per breve tempo sull’App Store, per poi sparire nuovamente.