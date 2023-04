Il sito di Walmart si è rifatto il look e chi l’ha provato dice che ora è meglio di Amazon

Recentemente Walmart ha fatto degli importanti investimenti per competere ad armi pari con Amazon.

Il sito web e l’app di Walmart hanno una nuova grafica, che sembra molto più pulita di quella di Amazon. Il gigante della vendita al dettaglio ha sostituito un’interfaccia più caotica con una più semplice, con blocchi colorati che mostrano i vari reparti e offerte del negozio. Scorrendo verso il basso sulla homepage, si vedono altre categorie di acquisto, insieme a prodotti specifici per le festività imminenti, gli eventi o la stagione corrente. Nel frattempo, cercando un prodotto si ottengono diverse righe di prodotti che corrispondono alla ricerca e che si possono scorrere in orizzontale.

Il vicepresidente esecutivo di Walmart, Tom Ward, ha descritto il cambiamento come “un modo più coinvolgente per sfogliare l’inventario di Walmart”. Ward ha sottolineato che ora il sito”mostra gli articoli che più interessano ai clienti in ogni momento”.

Walmart è un colosso statunitense della grande distribuzione e conta oltre 4.769 punti vendita. La catena non è presente in Italia, ma negli USA la rivalità con Amazon è molto sentita. Inizialmente Walmart era stato colto alla sprovvista dal successo dell’e-commerce di Bezos che, negli USA come nel resto del mondo, è riuscito a diventare rapidamente una sorta di oligopolista dello shopping online modificando le abitudini di consumo degli americani.

Recentemente Walmart ha fatto degli importanti investimenti per competere ad armi pari con Amazon e il nuovo sito internet è soltanto l’ultima di una lunga lista di iniziative. Dopo aver ampliato il suo inventario aprendo il suo Marketplace online oltre un decennio fa, l’azienda ha continuato ad intensificare i suoi sforzi. Nel 2020 ha lanciato il proprio abbonamento Walmart Plus a $12,95 al mese, che offre vantaggi simili ad Amazon Prime, inclusa la spedizione gratuita, l’accesso a Paramount Plus e le consegne di generi alimentari a domicilio.

Insomma, negli USA qualcosa inizia a muoversi e un successo delle iniziative di Walmart potrebbe persuadere il colosso a sfidare Amazon anche in Europa (ma per il momento questo rimane uno scenario piuttosto remoto). Walmart sta addirittura valutando di sfidare Amazon nell’industria dell’intrattenimento: dà un po’ di tempo si vocifera dell’intenzione di creare una piattaforma per le serie e film in streaming, simile a Prime Video e Netflix.