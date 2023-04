Harry Potter – Scopri la magia: trailer su storia e personaggi del nuovo videogioco della saga

Con il soft launch avvenuto in questi giorni in alcuni Paesi occidentali, Harry Potter – Scopri la magia sta vivendo una nuova popolarità, destinata ad aumentare ulteriormente quando verrà effettivamente lanciato in tutta Europa e America, dopo il successo in Estremo Oriente. Un nuovo trailer ufficiale ci porta alla scoperta delle basi di questa nuova avventura nel Mondo Magico, in un’ambientazione che ben conosciamo ma con molti personaggi ancora da scoprire.

Le nazioni coinvolte nel primo lancio occidentale, al momento, sono Austria, Danimarca, Finlandia, Israele, Lussemburgo, Norvegia, Polonia, Sud Africa, Svezia e Svizzera, mercati più periferici della nostra area, ottimi per testare l’occidentalizzazione del titolo: nel corso dei prossimi mesi, un po’ alla volta, arriveranno altri paesi, tra cui il nostro.

Il titolo sarà un gioco di ruolo story driven con la possibilità di numerosi minigiochi e combattimenti decisi tramite un sistema card game based. Potete visionare il trailer qui, mentre il sito ufficiale lo trovate a quest’indirizzo. Potete anche preiscrivervi per il lancio su Google Play per dispositivi Android a quest’indirizzo: il gioco dovrebbe arrivare anche su sistemi iOS, prima o poi.

Questa è la sinossi ufficiale:

Impara a padroneggiare la magia! Hai ricevuto l’ambito gufo di accettazione alla Scuola di Magia e Stregoneria di Hogwarts, perciò preparati ad affrontare entusiasmanti duelli magici multigiocatore in tempo reale, a visitare gli stupefacenti negozi di Diagon Alley, a svelare misteri mentre esplori le sale di Hogwarts, a giocare a Quidditch, a esplorare la Foresta Proibita e molto altro in questo nuovo gioco di ruolo con carte collezionabili!

Leggi anche: