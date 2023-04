Xbox Series X: espandere la memoria SSD diventerà un po’ più economico

Microsoft sembra essere pronta a lanciare nuove opzioni di espansione dello storage per Xbox. Oggi gli utenti hanno grossomodo una sola opzione: le memorie della Seagate, che hanno un costo semplicemente esorbitante. Soltanto questo produttore vende memorie SSD compatibili con lo standard proprietario dell’Xbox Series X, e quindi in grado di offrire tempi di caricamento estremamente rapidi.

Ad ogni modo, secondo The Verge questa situazione di monopolio di fatto sta per giungere al termine. Il sito di Best Buy ha rivelato l’esistenza di una nuova scheda SSD compatibile con Xbox Series S e Series X prodotta dalla Western Digital. Offre 1TB di spazio ad un prezzo sempre importante, ma comunque un po’ più economico rispetto all’opzione di Seagate: 179,99$, contro i 219,99$ delle schede da 1TB della Seagate.

Microsoft ha lanciato originariamente le schede di espansione per Xbox quasi tre anni fa con le sue console Xbox Series S / X. Le schede da 1TB erano vendute a $219,99 e prodotte esclusivamente da Seagate. Anche se abbiamo visto opzioni da 512GB e 2TB da Seagate, i prezzi sono rimasti ostinatamente alti, al netto di qualche rara offerta. Viceversa, Sony ha scelto un approccio diverso rendendo la sua console PS5 compatibile con le opzioni di una vasta gamma di produttori, con ovvie conseguenze positive sul prezzo degli SSD supportati.

La scheda di espansione Western Digital C50 da 1TB elencata su Best Buy (ora rimossa) costa $40 in meno rispetto al modello di Seagate. A $179,99, tuttavia, è ancora molto costosa per uno storage da 1TB, specialmente quando – come nota The Verge – si può trovare un’unità Samsung 980 Pro PCIe Gen4 da 1TB a soli $79,99.