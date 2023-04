Tyler Rake 2: teaser ufficiale del nuovo film Netflix con Chris Hemsworth

Torna l'action hero interpretato da Chris Hemsworth con un secondo episodio in esclusiva per Netflix: Tyler Rake 2, dal 16 giugno. Ecco il teaser trailer ufficiale.

Chris Hemsworth torna a interpretare il “suo” action hero in Tyler Rake 2 (Extraction 2) che sarà disponibile dal 16 giugno, solo su Netflix: vi presentiamo il teaser trailer della pellicola diretta da Sam Hargrave, prodotta da Joe ed Anthony Russo e con la sceneggiatura di Joe Russo. Il primo film era ispirato alla graphic novel dal titolo “Ciudad” di Ande Parks, da una storia di Ande Parks, Joe e Anthony Russo con illustrazioni di Fernando León González. Nella nuova pellicola, Golshifteh Farahani riprende il ruolo del primo film, affiancata da Daniel Bernhardt e Tinatin Dalakishvili.

Sinossi del primo film, attualmente visionabile su Netflix:

Tyler Rake, mercenario che opera sul mercato nero, non ha nulla da perdere quando viene ingaggiato per salvare il figlio rapito di un boss del crimine internazionale. Ma nel torbido mondo dei trafficanti di armi e di droga, questa missione, che da pericolosissima diventa pressoché impossibile, cambierà per sempre la vita di Rake e del ragazzo.

Sinossi:

Dopo essere miracolosamente sopravvissuto agli eventi del primo film, l’australiano Rake si rimette a lavorare come mercenario esperto di operazioni speciali. Ad attenderlo c’è una nuova pericolosa missione: salvare i familiari maltrattati di uno spietato gangster georgiano facendoli evadere dal carcere dove sono rinchiusi.

