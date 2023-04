Tesla ha già venduto 422.875 veicoli dall’inizio dell’anno

Tesla ha condiviso il suo primo rapporto di produzione e consegna del 2023. Confermando gli ottimi traguardi ottenuti durante il Q4 2022, la casa automobilistica ha stabilito un nuovo record per le consegne, pur deludendo le aspettative di Wall Street. Tesla ha annunciato domenica di aver consegnato 422.875 veicoli elettrici durante i primi tre mesi dell’anno. Ha prodotto 440.808 veicoli nello stesso periodo, un altro record per l’azienda.

Prima del weekend, l’analista indipendente Troy Teslike aveva previsto che l’azienda avrebbe chiuso il primo trimestre dell’anno con 427.000 veicoli consegnati. Il totale finale dell’azienda rappresenta un aumento del 36% rispetto alle 310.048 consegne annunciate lo stesso periodo dell’anno scorso. È anche un aumento del 4% rispetto alle 405.278 consegne riportate nell’ultimo trimestre del 2022.

Non sorprende che il Model 3 e il Model Y abbiano costituito la maggior parte delle consegne di Tesla nel primo trimestre del 2023, con 412.180 di quei veicoli consegnati ai clienti entro la fine di marzo. In confronto, le vetture più costose di Tesla, Model S e Model X, hanno rappresentato solo 10.695 consegne nello stesso periodo di tempo. Si tratta di un dato in calo rispetto ai 17.147 veicoli Model S e Model X consegnati durante l’ultimo trimestre dell’anno scorso.