Secret Invasion: nuovo trailer per l’attesa serie MCU su Disney+

Nick Fury, personaggio fondamentale nel Marvel Cinematic Universe, dopo essere apparso o essere stato citato in una miriade di progetti è rimasto più “defilato” negli ultimissimi anni, dopo il ruolo centrale in Captain Marvel e Spider-Man: Far from Home; si è cercato di far “respirare” un po’ il tenebroso supereroe, che è comunque rimasto nel giro grazie a What if?… e a un singolare spot per il videogioco mobile Marvel Snap. Il 2023 è l’anno della riscossa di Fury, dato che lo vedremo (probabilmente) in The Marvels e sarà protagonista di una serie tutta sua, Secret Invasion, in arrivo su Disney+ dal 21 giugno: ecco il nuovo trailer ufficiale.

I dettagli di trama sono ancora piuttosto laconici, ma quanto si è visto è finora molto in linea con la trama della omonima saga a fumetti, più del solito per un prodotto Marvel ispirato al cartaceo; potrebbe tuttavia riservare numerosi colpi di scena, adeguatamente preparati già da tempo… in Spider-Man: Far From Home e WandaVision, difatti, si è già accennato alla presenza degli Skrull nascosti all’interno della società umana, Skrull che il pubblico cinetelevisivo ha già imparato a conoscere grazie a Captain Marvel. Nei fumetti, numerosi Skrull hanno preso il posto, da diverso tempo, di diversi personaggi pubblici e di potere del mondo, compresi un discreto numero di supereroi, quindi sulla carta questa serie potrebbe cambiare molte carte in tavola o retconnizzare in maniera scioccante (o semplicemente furba) alcuni avvenimenti visti nei film o nelle serie passate.

Nel cast, oltre a Jackson, ritroviamo Ben Mendelsohn nei panni dello Skrull Talos, Cobie Smulders, nuovamente come Maria Hill, Martin Freeman (ovvero Everett Ross, in fuga dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever) e Don Cheadle (James “War Machine” Rhodes). Nel cast anche Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir, Killian Scott, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, Thomas Bezucha e Ali Selim.

